Песах 2023: история, традиции и когда празднуют еврейскую Пасху

В апреле христиане и евреи отмечают важные праздники, часто ошибочно воспринимаемые как одинаковые. Например, Пасха, которая отмечается 16 апреля этого года, и еврейский праздник Песах, которые на самом деле не имеют ничего общего.

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История, традиции и запреты праздника Песах

Песах является центральным иудейским праздником, отмечающим освобождение евреев из рабства в Египте. Празднование Песаха приходится на 14-й день месяца Нисан, первого месяца библейского года в еврейском календаре. В 2023 году Песах начнется вечером 5 апреля и продлится в течение 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами, заканчиваясь 12 или 13 апреля в зависимости от места празднования.

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Исторически, Песах вспоминает великую победу евреев, когда Бог "прошел мимо" их дома и убил первенцев Египта. Фараон не смог выдержать последнюю казнь и отпустил евреев, что позволило получить свободу.

Празднование Песаха имеет глубокое религиозное и историческое содержание для еврейского народа. Этот праздник чтит память о выходе из Египта, когда его народ был освобожден от рабства и почувствовал силу Божью, которая вела его к обетованной земле. Празднование Песаха является также символом вечной надежды на освобождение и надежду на лучшее будущее.

В праздновании Песаха принимают участие не только евреи, но и многие другие люди из разных стран и религиозных общин, которые хотят узнать больше об этом празднике и сблизиться с еврейской культурой.

Помимо празднования выходных из Египта, Песах также имеет много других традиций и запретов, в частности, евреи должны есть мацу (бездрожжевой хлеб), рассказывать историю выходных из рабства и не употреблять в пищу продукты с квасом.

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Существует несколько названий для еврейского праздника Песах. Одна из них – Хаг а-Мацот, отмечающая память о том, что евреи питались матерью в годы рабства. Еще одно название – Хаг а-Авив, которое празднуется весной. Третье название – Хаг а-Херут – чествует Выход из Египта.

В ходе празднования Песаха иудеи проводят дни в молитве и чтении Торы, но это не единственное, что значит этот праздник. В первые два дня празднования иудеи проводят ритуальный ужин под названием Седер. На столе должно быть ограничено количество блюд, среди которых маца, бейца, мясо на кости, блюда с горькими травами и горькая зелень, фрукты и блюда из них, а также вино и сок. Фаршированная рыба может быть подана после этих блюд. Один бокал нужно оставить на столе для пророка.

С третьего по шестой день верующие могут выходить на работу, но работать не должны. А седьмой и восьмой день – снова праздничные. Песах завершается молитвой, а также употреблением мамы и вина.

В 2023 году Песах будет праздноваться в определенный день, но дата может разниться в зависимости от географического положения. Во время празднования Песах верующим запрещено выполнять любую работу. Также запрещено употреблять и держать дома продукты, произведенные в результате брожения или изготовляемые на закваске и дрожжах. Нельзя пользоваться обычной посудой, поскольку она впитывает в себя запрещенные продукты в течение года.

В первый день празднования Песаха иудеи совершают ритуал очищения – Бедикат Хамец, во время которого ищут и уничтожают все содержащие хамец продукты (брожение теста). Также первый праздничный праздник считается началом Омер-летнего периода, во время которого верующие подсчитывают дни к празднику Шавуот.

Напомним, У православных в скором времени начнется Страстная неделя. Он продлится с понедельника, 10 апреля, и закончится в канун Пасхи – в субботу, 15 апреля. У католиков Страстная седмица (страстный у церковников означает страдающий) уже началась, она продлится до 8 апреля включительно.

Ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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