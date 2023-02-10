Піца у формі серця: покроковий рецепт на День Валентина

Незабаром увесь світ святкуватиме День усіх закоханих або ж День Святого Валентина. Якщо ви плануєте порадувати свою половинку чимось смачним, спробуйте приготувати піцу у формі серця.

Піца у формі серця не вимагає особливих кулінарних навичок. Вам знадобиться лише низка деяких продуктів та бажання. До речі, цей рецепт також не надто затратний, пише Shuba.life.

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Для приготування піци подбайте про наступні продукти:

Борошно – 160 г;

Вода – склянка;

Цукор – 1 ч. л.;

Дріжджі сухі – 1 ч. л.;

Сіль – 1 ч. л.;

Олія соняшникова – 1 ст. л.;

Томатне пюре, або натерті сирі помідори – 2 ст. л.

Сир Моцарела – 120 г (або інший сир твердих сортів);

Томати чері – 6-8 шт.

Зелень – за бажанням.

Як приготувати піцу у формі серця:

Дріжджі всипте у склянку теплої води та залиште на 10 хвилин, потім додайте до них олію та сіль. Борошно висипте у глибоку миску, зробіть ямку та поступово виливайте туди розбавлені водою дріжджі та почніть вимішувати тісто. Воно має бути гладеньким та щільним. Вимішане тісто накрийте кухонним рушником, або харчовою плівкою та поставте у тепле місце, аби воно піднялося (приблизно година часу). Присипте робочу поверхню борошном, викладіть тісто, розділіть його навпіл та розкачайте у коло. Ножем виріжте на ньому серце. Візьміть деко, застеліть пергаментом та викладіть на нього тісто у формі серця (за цим рецептом у вас вийде дві піци). Змажте тісто зверху томатним пюре, зверху викладіть нарізану кубиками моцарелу (або інший твердий сир), вимиті та розрізані навпіл помідори чері та зелень (за бажанням). Розігрійте духовку до 180 градусів й поставте дека із заготовками піци до неї. Випікати треба 25-30 хвилин.

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