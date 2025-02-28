Планету накрила потужна 7- бальна магнітна буря: до чого готуватись метеочутливим

У п’ятницю, 28 лютого, Україну накрила потужна магнітна буря. Рівень сонячної активності досяг К-індексу 7, що відповідає червоному рівню небезпеки.

Як повідомляє портал meteoagent, який відстежує активність Сонця, напередодні, 27 лютого, геомагнітна активність також була підвищеною і сягала Kp 6. Однак сьогодні її рівень суттєво зріс. За прогнозами, вже 1 березня сонячна активність знизиться до Kp 4.

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Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття та емоційний стан. Серед можливих симптомів – головний біль, аритмія, тривожність, втома, порушення сну та підвищена дратівливість. Найбільш вразливими є вагітні жінки, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання.

У такі періоди рекомендується уникати стимуляторів, зокрема кави, дотримуватися збалансованого харчування, більше рухатися та приділяти достатньо часу відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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