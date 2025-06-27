Платіжка за техобслуговування: що це таке та як оплачувати

Жителі деяких багатоквартирних будинків у Київській області невдовзі отримають разовий рахунок за проведене технічне обслуговування газових мереж. Згідно з поясненням фахівців, така платіжка надходить у зв’язку з виконаним технічним обслуговуванням внутрішньобудинкових газових систем. О

Про це йдеться у повідомленні філії "Газмережі". Обов’язковість цієї процедури визначено ініціативою Міністерства енергетики задля підвищення безпеки в багатоквартирних будинках.

У межах техобслуговування проводиться:

огляд газових комунікацій;

діагностика стану обладнання;

виявлення пошкоджень та витоків, що можуть загрожувати безпеці мешканців.

У "Газмережі" зазначили, що лише цього року перевірили понад 1 тисячу будинків у Київській області, і в кожному з них в середньому фіксується до 10 витоків газу.

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Як і коли сплачувати рахунок

Такий рахунок за послугу надсилається раз на 3–5 років, залежно від стану та віку газових мереж у будинку. Його отримають лише мешканці тих будинків, де вже виконали технічне обслуговування.

Оплатити його можна кількома способами:

За банківськими реквізитами: ЄДРПОУ — 45385755 МФО — 320478 IBAN: UA183204780000026005924946485 Банк: АБ "Укргазбанк"

Сканувавши QR-код на паперовому рахунку.

У відділенні "Укрпошти".

Через онлайн-сервіси, наприклад, у Приват24.

У будь-якому банку або фінансовій установі.

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