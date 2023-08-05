Пляжі з басейном: Названо 10 найкращих місць для відпочинку у Києві

Літнє сонце насичує життя теплом і яскравими враженнями, і якщо ви плануєте провести це літо в Києві, неодмінно зверніть увагу на 10 чудових місць з басейном, де можна насолоджуватися відпочинком та прохолодою води.

LIGA.Life зібрала 10 місць з басейном, де можна відпочити цього літа в межах Києва. У разі планування пляжного відпочинку краще бронюйте місця заздалегідь.

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1. Slavutych Beach Club Kyiv

Адреса: вул. Алімпія Галика, 13Б;

вул. Алімпія Галика, 13Б; Графік роботи: щоденно з 11:00 до 22:00.

Slavutych Beach Club пропонує відвідувачам безкоштовний вхід, але якщо ви плануєте купатися, варто орендувати шезлонг. Вартість оренди залежить від дня тижня: у будні вона становить 500 грн, а у вихідні – 650 грн. Також на території є комфортабельні бунгало для до чотирьох осіб за ціною від 1200 грн, а також можливість користуватися дитячим басейном та дорослим басейном завдовжки 7 метрів.

Там є багато розваг та можна смачно поїсти у барі, а також є окреме дитяче меню для маленьких гостей. Відвідувачі можуть насолоджуватися відпочинком у затишній атмосфері клубу, але варто пам'ятати, що з власними продуктами на територію не дозволяється входити, за винятком спеціального дитячого харчування. Для отримання додаткової інформації про відпочинок у Slavutych Beach Club, відвідайте офіційний сайт закладу.

2. Пірс 39

Адреса: просп. Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ);

Графік роботи: пн-пт з 08:00 до 19:00, а у вихідні та святкові дні з 09:00 до 19:00. Також, у будні з 08:00 до 11:00 працює басейн у спортивному режимі, з проведенням групових занять для дітей та дорослих.

Пірс 39 пропонує приємні ціни для відпочинку біля басейнів: у будні, діти до 120 см можуть купатися за 60 грн/год, а дорослі – за 120 грн/год. У вихідні та святкові дні ціна складає 90 грн/год для дітей та 180 грн/год для дорослих. Також є можливість орендувати рушник за 50 грн/год. Для найменших гостей до одного року відпочинок безкоштовний.

Пірс 39 дарує можливість весело провести час біля басейнів або на березі Дніпра, насолоджуючись зручними шезлонгами та парасольками. Тут також працює бар та ресторан, а також можна орендувати басейни та розважальну зону для дитячого дня народження. Детальну інформацію щодо цін та послуг можна знайти на офіційному сайті Пірса 39.

3. MAYACHOK Beach Club

Адреса: Жуків острів, вул. Лютнева, 58а;

Жуків острів, вул. Лютнева, 58а; Графік роботи: щоденно з 10:00 до 21:00.

MAYACHOK Beach Club пропонує відвідувачам можливість відпочити на басейні розміром 20 на 10 метрів з підігрівом води. Також доступний пляж на березі Дніпра, хоча адміністрація закладу не рекомендує купатися у річці протягом літа 2023 року.

Можливість користуватися басейном коштує 600 грн у будні та 800 грн у вихідні. Шезлонги в пляжній зоні доступні за ціною 600 грн, незалежно від дня тижня, а для тих, хто не планує користуватися шезлонгами, вартість вхідного квитка становить 300 грн.

У MAYACHOK Beach Club також можна насолодитися кальяном, орендувати альтанку або скористатися рестораном з баром та терасою. Є дитяча зона з батутами, а також можливість грати у пляжний волейбол та футбол. Для отримання додаткової інформації та контактів звертайтеся до офіційного сайту MAYACHOK Beach Club.

Зверніть увагу, що пляжні клуби можуть змінювати ціни та графік роботи, тому перед відвідуванням рекомендуємо перевірити актуальну інформацію на офіційних сайтах.

4. Sandali

Адреса: Труханів острів, Паркова дорога, 3;

Труханів острів, Паркова дорога, 3; Графік роботи: щоденно з 10:00 до 22:00, але басейн доступний до 20:00.

Sandali – це чудове місце для відпочинку на березі Дніпра. Вартість відпочинку біля басейну становить 300 грн, і вона включає оренду шезлонга на весь день. Діти до семи років можуть користуватися басейном безкоштовно. Також доступні додаткові послуги, такі як оренда рушника за 50 грн, альтанок з мангалом за 200 грн на особу, а також можливість зіграти в пляжний волейбол за 100 грн на особу. Тих, хто бажає провести весь день на природі, порадує можливість орендувати пляжний будинок за 800 грн за добу.

Басейн Sandali має глибину від 60 см до 3 метрів, що дозволяє різним віковим групам насолоджуватися водними розвагами. На території клубу можна орендувати альтанку для шашликів з друзями та замовити смачні коктейлі в пляжному барі. І хоча ресторан на території не працює, адміністрація дозволяє гостям приносити з собою перекуси. Крім того, є дитячий майданчик з батутом для маленьких відпочивальників. Також варто зазначити, що Sandali пропонує можливість ночувати у затишних дерев'яних будинках, розрахованих на сім'ю з чотирьох осіб. Для детальнішої інформації та контактів, відвідайте офіційний сайт Sandali.

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5. FIFTY Beach

Адреса: Броварський проспект, 5м; Графік роботи: щоденно з 10:00 до 21:00.

FIFTY Beach – це чудовий варіант для тих, хто бажає відпочивати на березі Дніпра та насолоджуватися басейном. Ціни залежать від обраної послуги: за 350 грн (пн-пт) або 600 грн (сб-нд) ви можете скористатися шезлонгом біля басейну та отримати рушник та 1 парасольку на 2 шезлонги. Якщо бажаєте провести більше часу на пляжі, то за 200 грн (пн-пт) або 400 грн (сб-нд) можна орендувати шезлонг на піску та рушник.

Крім того, FIFTY Beach пропонує додаткові послуги: камера схову за 100 грн, додатковий рушник за 100 грн, а також різні варіанти оренди ліжка біля басейну, бунгало на піску або VIP-зони для більш комфортного відпочинку. Басейн має глибину від 1,2 м до 1,9 метрів, але підігріву води немає.

На території FIFTY Beach є не тільки басейн, але і пляж біля Дніпра, що дозволяє насолоджуватися як водними розвагами, так і відпочинком на пляжі. Також доступний ресторан з баром, де можна скуштувати смачні страви. Більше інформації про заклад можна знайти на офіційному сайті FIFTY Beach.

6. Sky Family Park

Адреса: просп. Романа Шухевича, 2;

просп. Романа Шухевича, 2; Графік роботи: Щоденно з 10:00 до 20:00.

Sky Family Park – чудове місце для активного та родинного відпочинку на свіжому повітрі. Вартість входу становить 300 грн на будні дні та 400 грн у вихідні. Дітям до 10 років вхід безкоштовний. Окремо оплачується оренда шезлонга, яка коштує 200 грн за день, але це є необов'язковою послугою. Також доступна оренда бунгало: 1000 грн, з депозитом 3000 грн для групи до трьох осіб, та 1000 грн за кожну наступну особу.

Басейн Sky Family Park має великі розміри – 50 м на 30 м і розділений на дві частини з мінімальною глибиною 40 см та максимальною 200 см. Зазначимо, що підігрів води в басейні відсутній.

На території біля басейну працює бар, де ви можете насолодитися свіжими напоями та закусками. Проте, слід зазначити, що на жаль, дитячого майданчика тут немає. Щоб дізнатися більше про Sky Family Park, перейдіть за посиланням на офіційний сайт.

7. Яхта Київ

Адреса: вул. Богатирська, 26а;

вул. Богатирська, 26а; Графік роботи: басейн - щоденно з 08:00 до 20:00, ресторан – з 11:00 до 23:00.

Яхта Київ – це ексклюзивне місце на березі Дніпра, де ви зможете насолоджуватися відпочинком в комфортних умовах. Ціни на розташовані тут шезлонги різняться в залежності від виду та місця розташування:

Шезлонг "Дінопарк" - 150 грн;

Шезлонг Premium - 400 грн;

Шезлонг VIP - 500 грн;

Шезлонг на озері (для 2 осіб) - 500 грн;

Ліжко-овал - 600 грн;

Ліжко (для 2 осіб) - 1000 грн;

Ліжко-капюшон (для 2 осіб) - 1000 грн;

Кокон (для 2 осіб) - 700 грн;

Кокон mini - 500 грн;

Бунгало куб (для 2 осіб) - 1500 грн;

Бунгало mini (для 2 осіб) - 1000 грн;

Бунгало VIP (для 2 осіб) - 1500 грн;

Бунгало (для 6 осіб) - 3500 грн. Доплата 200 грн за кожну наступну особу.

Рушник можна орендувати за 50 грн. Басейн для дорослих має глибину 1,5 м, а також є три дитячих басейни для маленьких гостей.

На території Яхти Київ є бар та зона кафе, де ви зможете скуштувати різноманітні страви та напої. Також доступний кальян. Для дітей працює спеціальна зона "Дінопарк" з фуд-кортом, де можна поласувати солодкою ватою та круасанами. За більш детальною інформацією звертайтесь до офіційного сайту Яхти Київ.

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8. Sungrilla Secret Beach

Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 10;

вул. Набережно-Хрещатицька, 10; Графік роботи: З понеділка по четвер - з 10:00 до 20:00, з п'ятниці по неділю - з 10:00 до 22:00.

Sungrilla Secret Beach – приватна оаза на березі Дніпра, де ви зможете розслабитися і насолодитися чудовим відпочинком. Вартість шезлонгів варіюється в залежності від дня тижня: 400 грн з понеділка по четвер та 500 грн з п'ятниці по неділю. За ліжко доведеться заплатити 900 грн (пн-чт) або 1200 грн (пт-нд), а за оренду бунгало - 1500 грн (пн-чт) або 2000 грн (пт-нд).

Sungrilla Secret Beach має два басейни без підігріву: дитячий басейн з глибиною 0,5 м та дорослий басейн з глибиною 1,4 м. Тут ви зможете насолодитися не тільки купанням, а й смачними стравами та напоями. На території працює loft-бар, а також тераса з видом на Дніпро, де ви зможете насолодитися природньою красою річки. У Sungrilla Secret Beach також є можливість проведення свят, зокрема дня народження та дівич-вечора. За більш детальною інформацією та меню звертайтесь до офіційного сайту закладу.

9. Osocor Pool Scene

Адреса: вул. Виноградна, 2.

Osocor Pool Scene – це місце, де ви зможете насолоджуватися басейном та комфортним відпочинком на березі Дніпра. Вартість шезлонгів та інших послуг визначається в залежності від дня тижня:

Біля басейну:

Шезлонг - 700 грн з понеділка по п'ятницю, 1000 грн у суботу та неділю;

Ліжко (для двох осіб) - 1500 грн (пн-пт) або 2000 грн (сб-нд), доплата за кожну наступну особу старше шести років у розмірі вартості шезлонга;

Бунгало (для двох осіб) - 2000 грн (пн-пт) або 2200 грн (сб-нд);

Дуплекс 2-поверховий (до 10 осіб) - 5000 грн (пн-пт) або 8000 грн (сб-нд).

Біля озера:

Шезлонг - 600 грн з понеділка по п'ятницю, 800 грн у суботу та неділю;

Ліжко - 1200 грн (пн-пт) або 1600 грн (сб-нд);

Бунгало - 2000 грн (пн-пт) або 2200 грн (сб-нд);

Дуплекс 2-поверховий - 5000 грн (пн-пт) або 8000 грн (сб-нд).

У вартість входять рушник, матрац та парасолька. Osocor Pool Scene пропонує не лише можливість відпочивати біля басейну та озера, але й відвідати бар, ресторан та ігрову кімнату для дітей. Також є готельна зона. Для більш детальної інформації звертайтесь до офіційного сайту.

10. Dniprovska Riviera

Адреса: Жуків острів, вул. Лютнева, 58к;

Жуків острів, вул. Лютнева, 58к; Графік роботи: З понеділка по п'ятницю - з 10:00 до 21:00, у суботу та неділю - з 09:00 до 21:00.

Dniprovska Riviera - мальовниче місце на Жуковому острові, де ви зможете насолодитися купанням та розслабитися на березі Дніпра. Ціни на шезлонги залежать від дня тижня: 400 грн з понеділка по четвер і 500 грн з п'ятниці по неділю. Вартість ліжка складає 1000 грн (пн-чт) або 1200 грн (пт-нд), а за бунгало доведеться заплатити 1500 грн (пн-чт) або 2000 грн (пт-нд).

Dniprovska Riviera має два басейни: дитячий басейн глибиною 0,5 м та дорослий басейн глибиною 1,4 м. Обидва басейни без підігріву. На території працюють бар та ресторан, де ви зможете насолоджуватися смачними стравами та напоями. Для молодших гостей є ігрова кімната з нянею, де діти зможуть активно провести час. У вихідні дні ви також можете насолодитися виступами DJ та MC, а також майстер-класами від аніматорів. За детальною інформацією звертайтесь до офіційного сайту Dniprovska Riviera.

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