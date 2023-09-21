Чому більше не можна зберігати хліб у холодильнику: цього ви точно не знали

Як правильно зберігати хліб - чи можна хліб тримати у холодильнику

Багато хто зберігає хліб у холодильнику, але це не дуже хороша ідея. Фахівці переконують, що у такій ситуації хліб ризикує зіпсуватися швидше.

Також для збереження свіжості хліба у кожного свій метод: хтось зберігає його у хлібниці, а хтось у поліетиленових чи паперових пакетах. Про це пише Sante Plus.

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За словами Антуана Леклері, експерта з харчування, коли хліб зберігається в холодильнику, його молекули крохмалю швидко кристалізуються через низькі температури. Це швидко призводить до його висихання або псування під дією вологості. Тому ви отримаєте запліснявілий хліб раніше терміну! Краще цей продукт зберігати за кімнатної температури, а не в холодильнику.

Як зберігати свіжий хліб?

Якщо ви плануєте вживати хліб протягом тривалого часу, ось кілька порад щодо його довгострокового зберігання:

1. Уникайте охолодження. Оскільки охолодження хліба не допомагає продовжити термін його зберігання, а навпаки, прискорює процес черствіння. Фактично, холодильник матиме тенденцію випаровувати вологу із хліба: тоді він стане сухим, несвіжим і його буде важче жувати.

2. Заморозити хліб. Найбільш рекомендованим рішенням є заморожування хліба. Ви можете зберігати цілі буханці або окремі скибочки у пакетах для заморозки до двох місяців! На відміну від холодильника, морозильна камера збереже вологу хліба. Як бонус, після розморожування та розігріву в духовці або тостері він збереже свій первісний вигляд: його скоринка буде дуже хрумкою, а внутрішня частина – злегка м'якою.

Якщо хочете заморозити хліб повторно, то робіть це не пізніше ніж через 48 годин.

3. Нарізайте хліб лише за необхідності. Коли ви ріжете хліб, внутрішня частина, що піддається впливу повітря, відразу починає виділяти вологу, а згодом черствіти.

4. Використовуйте хлібницю. Хлібниці відмінно підходять для запобігання черствіння хліба та його висихання.

5. Загорніть хліб. Хоча лляні або паперові пакети для хліба є можливими варіантами, вони не забезпечують такого ж рівня безпеки, як алюмінієва фольга, яка правильно обертає хліб та запобігає його швидкому висиханню. Інша альтернатива: хліб можна безпечно зберігати у поліетиленовій плівці.

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