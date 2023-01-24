Чому ківі не можна додавати в желе та желейні торти: ви будете здивовані

Желе не тільки корисне для нашого організму, але й не шкодить фігурі. Але молоді господині часто зазнають невдачі при спробі приготувати желе на основі ківі. Чому так виходить?

Так хочеться порадувати красивим зеленим десертом, але желе з ківі не застигає ні за годину, ні за добу.

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Щоб приготування десертів на основі желе не ставало розчаруванням, треба знати кілька нюансів.

Не всі фрукти "товаришують" з желатином. Намагаючись зробити смачний зелений відтінок при приготуванні десерту, ми часто розрізаємо свіжий плід і розкладаємо його по тарілці, заливаючи розчином желатину.

Але марно.

Чому не застигає желе з ківі?

Річ у тому, що в ньому міститься фермент, що руйнує зв'язки, які має побудувати в рідині желатин - папаїн. Він використовується у кулінарії для розм'якшення м'яса.

Крім ківі, не варто використовувати з желе манго, аґрус, папайю, гуаву та ананас. Вони мають схожі властивості.

Але врятувати вашу смакоту можна спробувати. Для цього необхідно проварити ваше желе або злегка обдати окропом.

Внаслідок теплової обробки ензими руйнуються і не зможуть перешкодити ущільненню маси.

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Як варіант можна використовувати в желе консервовані фрукти.

Як можна врятувати десерт із желе, яке не застигає

У підігріту теплу желейну масу додати більше желатину, регулярно його перемішуючи ложкою, щоб він повністю розчинився (пропорцію желатину в желе потрібно збільшити в 1.5 - 2 рази від тієї, що була вказана в рецепті або на упаковці желатину).

Зазначимо, що желе до кипіння доводити не потрібно, головне ретельно розвести доданий желатин.

Простий рецепт смачного желе з ківі

Перетріть 500 кг ківі в блендері і змішайте 250 г цукру. Доведіть до кипіння, дочекавшись, коли цукор повністю розчиниться. Після цього розведений водою желатин (40 г) нагрійте і влийте, помішуючи, тонким струмком у фруктове пюре.

Розлийте желе на основі ківі по формах і поставте в холодне місце.

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