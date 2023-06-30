Чому насправді не можна свистіти вдома

Чому не можна свистіти вдома - де не можна свистіти

Часто старші члени родини забороняють свистіти вдома. Головним поясненням цього є те, що в оселі поселиться бідність, а грошей не буде.

Проте є ще й інші причини, чому варто дотримуватися цієї заборони. Вона пішла від давніх вірувань про вітер, який може наробити лиха.

Читайте також: 5 предметів, які потрібно тримати у гаманці для залучення грошей

Ось які наслідки може призвести свистіння вдома:

1. Свист може позбавити грошей, а у чоловіків можуть виникнути проблеми в бізнесі.

2. Якщо будуть свистіти незаміжні дівчата, то це призведе до самотності. Оскільки до її будинку ніхто не підійде.

3. Свист може зіпсувати кар'єру та робочі досягнення.

4. У будинку, де свистять, може зникнути удачу.

5. Як свистітиме вагітна жінка, то під час пологів у неї можуть виникнути труднощі.

6. У домі, де свистять, можуть захворіти або загинути тварини. А сад чи город біля такому дому можуть зав'янути.

7. Через свист спілкується різна нечисть, тому навколо людини може з'явитися біси. Нечиста сила буде притягувати недуги, проблеми та конфлікти.

8. Заборонено свистіти вночі у будь-якому місті, адже так ви накличете біду.

Читайте також: П'ять предметів-оберегів, які принесуть щастя та успіх в дім

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!