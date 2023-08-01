Чому не варто плескати пілоту під час посадки: причини вас здивують

Пасажири, звикли виражати подяку та повагу пілотам шляхом аплодисментів після успішної посадки, проте варто утриматися від цієї традиції.

Про це повідомили в DIP. Зазначили, що вперше пасажири аплодували пілотам у США у 1948 році, коли літак авіакомпанії American Airlines вдалося приземлити після відмови шасі. Цей подвиг став приводом для подяки пілотам, але точно невідомо, чи саме ця подія була початком традиції аплодувати після посадки.

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Нині сучасні фахівці та авіаперсонал переглядають цю практику. Багато пілотів та бортпровідників стверджують, що оплески – це просто частина їх роботи, і вони виконують свої обов'язки на професійному рівні. Тому вони не вбачають необхідності у підтримці шляхом аплодування. Адже пасажири не плескають в автобусі на кожній зупинці і не аплодують машиністу, який зупинив потяг.

До того ж на сучасних літаках після терактів 11 вересня встановили броньовані двері, що відокремлюють кабіну пілотів від салону та роблять її шумоізольованою. Пілоти не чують, коли пасажири плескають, тому це може викликати здивування або незадоволення серед авіаперсоналу. Зокрема, пілоти можуть спілкуватися з бортпровідниками лише за допомогою спеціального внутрішнього телефона, а все, що відбувається в салоні, вони не чують.

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