Почему не стоит хлопать пилоту во время посадки: причины вас удивят

Пассажиры привыкли выражать благодарность и уважение пилотам путем аплодисментов после успешной посадки, однако следует воздержаться от этой традиции.

Об этом сообщили в DIP. Отметили, что впервые пассажиры аплодировали пилотам в США в 1948 году, когда самолет авиакомпании American Airlines удалось приземлить после отказа шасси. Этот подвиг стал поводом для благодарности пилотам, но точно неизвестно, было ли именно это событие началом традиции аплодировать после посадки.

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В настоящее время современные специалисты и авиаперсонал пересматривают эту практику. Многие пилоты и бортпроводники утверждают, что аплодисменты – это просто часть их работы, и они выполняют свои обязанности на профессиональном уровне. Поэтому они не видят необходимости в поддержке путем аплодирования. Ведь пассажиры не хлопают в автобусе на каждой остановке и не аплодируют машинисту, остановившему поезд.

К тому же на современных самолетах после терактов 11 сентября установили бронированную дверь, отделяющую кабину пилотов от салона и делающую ее звукоизолированной. Пилоты не слышат, когда пассажиры хлопают, поэтому это может вызвать удивление или недовольство среди авиаперсонала. В частности, пилоты могут общаться с бортпроводниками только с помощью специального внутреннего телефона, а происходящее в салоне они не слышат.

Напомним, стюардессы рассказали, какие девять вещей всегда берут с собой в рейс. Эти вещи также пригодятся обычным пассажирам.

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