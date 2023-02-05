Чому не варто викидати шкарлупки від яєць: як перетворити відходи на добриво для рослин

Якщо ви часто використовуєте яйця на кухні, то ніколи не викидайте їхню шкаралупу. Вона може стати відмінним добривом як для кімнатних рослин, так і для тих, що ростуть на вашому городі.

Яєчна шкаралупа містить карбонат кальцію, калій, кремній, магній, фосфор та інші корисні речовини та мікроелементи. Перед тим, як удобрювати нею ґрунт, помийте та підсушіть шкаралупу. Потім її потрібно подрібнити.

Це можна зробити або у м'ясорубці, або у ступі, чи навіть у кавомолці. За допомогою шкаралупи можна пришвидшити ріст насіння – для цього "посіви" зверху посипають товченою шкаралупою.

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Щоб удобрити коріння городніх культур, шкаралупки подрібнюють до порошкоподібного стану та заливають окропом й накривають кришкою та дають їм настоятися 4-7 днів. Важливо щодня, поки розчин настоюється, перемішувати посудину, в якому він знаходиться. Потім цю шкаралупну рідину розводять водою 1:3 й поливають нею розсаду.

Потовчену шкаралупу також можна додавати в горщики для розсади та квіткові горщики – вона працюватиме як дренаж та удобрюватиме рослини.

До речі, городники зазначають, що порошок з яєчної шкаралупи знижує кислотність ґрунту і водночас живить рослини. Для цього зазвичай використовують 1-2 склянки подрібненої шкаралупи на квадратний метр.

Ще шкаралупою "розрихлюють" землю на городі. Її підкопують під кущі троянд, чи інших квітів. під виноград та навіть садові дерева.

Порошок зі шкаралуп може захистити рослини від деяких шкідників. Його розпилюють на листя та стебла. Для боротьби з капустянкою шкаралупу розмелюють, додають олію та закопують між рядами висаджених рослин.

Подрібнена та розсипана шкаралупа від яєць також допоможе завадити слимакам добратися до ваших городніх рослин – їм важко повзати на шорсткій поверхні.

Нагадаємо, що одна проста хитрість, якою користуються досвідчені домогосподині, допоможе продовжити термін зберігання яєць. Також важливо дотримуватися правильних умов зберігання, щоб на цьому продуктові не утворилися бактерії.

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