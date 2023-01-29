Чому деякі люди завжди кладуть смартфон екраном вниз: 3 корисні поради

Чому телефон краще класти екраном вниз

Можливо, ви помічали, що деякі люди навмисно постійно кладуть смартфон екраном вниз. З першого погляду це здається не логічним, адже дисплей може подряпатись об поверхню, на яку його поклали, не дає змоги одразу бачити вхідні повідомлення, а дзвінок все одно змусить власника перевернути гаджет.

То навіщо власники смартфонів кладуть свої гаджети екраном донизу? Фахівці назвали 3 причини, чому кожному варто робити саме так. Окрім економії заряду батареї, в такому рішенні є ще декілька неочікуваних переваг.

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Сучасні смартфони зазвичай обладнані модулями камер, які виходять за межі корпусу, що заважає покласти телефон на поверхню задньою панеллю, бо він спирається на камеру. Якщо лінза не утоплена всередину, то існує високий ризик подряпати камеру, що дуже сильно погіршить якість знімків. Особливо, якщо телефон ви носите без чохла. Деякі моделі дозволяють заглушати звук вхідного дзвінка при повороті смартфона екраном вниз. Така функція є, наприклад, в застосунку "Телефон" від Google. Заглушення виклику відбувається саме через переворот як рух, смартфон відчуває, що його перевертають, і заглушає дзвінок. Якщо просто тримати його перевернутим, то нічого не станеться, але таким способом деякі люди "відкладають" свій гаджет на деякий час, щоб не відволікаючись на повідомлення та дзвінки, сконцентруватись на інших справах. Більшість сучасних смартфонів оснащені датчиками освітленості, які відстежують кількість світла, що потрапляє на смартфон. Ця функція також вимикає екран, коли ми розмовляємо з кимось, щоб випадково не натиснути на екранні кнопки обличчям. Ці датчики також дозволяють телефону зрозуміти, що пристрій знаходиться у кишені або лежить екраном вниз, та не дадуть екрану увімкнутися, коли приходять повідомлення. Це заощадить ресурс акумулятора, адже заряд триматиметься довше, якщо екран не буде вмикатись від кожного повідомлення.

Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше.

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