Чому деяким безробітним українцям можуть відмовити у наданні житлової субсидії: важливий нюанс

Безробітним громадянам України не завжди надається можливість отримати субсидію на оплату комунальних послуг. Право на цю форму державної допомоги визнається лише для тих, хто офіційно зареєстрований як безробітний.

Пенсійний фонд України пояснює, хто саме серед безробітних може подати заяву на отримання субсидії. Право на державну допомогу у платіжках за комунальні послуги можуть розраховувати лише сім'ї, в яких особа, що не має роботи, зареєстрована як безробітний.

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Тільки в цьому випадку вони можуть претендувати на субсидію, і їм не відмовлять в наданні цієї допомоги. Проблема полягає в тому, що більшість безробітних українців, з різних причин, не зареєстровані в службі зайнятості, і тому їхнім родинам не надають субсидії.

Зауважимо, що член сім'ї безробітного повинен бути офіційно зареєстрованим як безробітний саме в той період, на який розраховуються доходи сім'ї для надання субсидії. Наприклад, для призначення субсидії на опалювальний період 2023-2024 років враховуються доходи членів сім'ї за перший і другий квартали 2023 року. Тобто, безробітна особа повинна була бути зареєстрована в службі зайнятості саме протягом цього періоду. Важливо відзначити, що для призначення субсидії достатньо було б одного місяця, протягом якого відбувалося спільне реєстрування як безробітного.

Варто зазначити, що багатьом українським родинам допомогу в оплаті комунальних послуг надаватимуть автоматично. Наприклад, якщо сім'я мала право на субсидію у вересні, то їй автоматично продовжать надавати цю допомогу на опалювальний період. Це стосується навіть тих випадків, коли в неопалювальний сезон розмір субсидії був нульовим.

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