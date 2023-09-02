Чому не можна їсти яблука ввечері: чим це загрожує

Початок осені – саме сезон різних сортів яблук: від солодких до кислих. Крім цього, ці фрукти можна знайти на полицях магазинів протягом всього року. Яблука завжди славилися своєю корисністю та нині ж стали популярним варіантом перекусу.

Але чи знали ви, що яблука не можна їсти у будь-який момент? Не весь час доби підходить для їх споживання через оптимальне перетравлення та здоровий сон. UAportal розповість, коли не можна їсти яблука, та яку шкоду вони можуть завдати вашому організмові.

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Яблука не варто їсти вночі та пізнього вечора. Специфіка полягає у тому, що яблука містять пектин, який погано перетравлюється в нічний час. Крім того, вони можуть підвищувати кислотність шлунка, що може спричинити дискомфорт, у результаті чого ви втрати якісний та здоровий сон.

Найкращий час для того, аби поїсти яблук – вранці або вдень. Тоді перекус цими фруктами матиме максимальну користь для вашого організму. У ці години пектин сприятиме оптимальній роботі кишківника і допомагатиме виводити з організму канцерогени, що може мати важливе значення для вашого здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як з користю для саду та городу можна використати гнилі яблука. Зокрема, вони можуть стати відмінним природним джерелом поживних речовин для рослин у вашому саду. Їх варто використовувати для підживлення дерев, кущів та інших рослин.

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