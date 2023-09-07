Чому не можна викидати сміття перед поїздкою

Скільки разів кожен із нас відчував спокусу винести сміття перед поїздкою? На нашу думку, це правильно, адже навіщо залишати сміття на час відсутності.

Про це пише Час Дій.

Але наші предки були переконані, що так робити не слід. Проте сучасне суспільство не завжди розуміє, чому викидати сміття перед в дорогою не можна, і які наслідки від цього можуть бути.

Наши предки вірили, що людина, яка викидає сміття прямо перед від‘їздом ризикує не повернутися з подорожі додому, і може також стати жертвою неприємних обставин під час поїздки.

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Тоді, коли ж найкраще виносити сміття? За прикметами, краще виносити сміття за добу до від'їзду.

Варто відзначити, що сьогодні ця прикмета вже не настільки популярна, і дотримуються її лише окремі особи. Тут може виникнути питання, чи можна викидати сміття по дорозі на роботу? У минулому вважалося, що перед робочим днем дозволено викидати сміття, бо це має принести удачу і благополуччя.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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