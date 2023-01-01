Чому ноутбук нагрівається та як вирішити цю проблему: п'ять простих трюків

В процесі роботи ноутбук починає сильно нагріватися. Внаслідок цього виникає зависання, або ж техніка взагалі самостійно вимикається.

У такому разі варто з'ясувати, у чому ж проблема, та виправити ці неполадки. Пропонуємо п'ять кроків для порятунку вашого ноутбука.

Для зменшення температури кожен ноутбук має вбудовані системи охолодження. Якщо температура занадто висока, то це нашкодить девайсу або викличе багато помилок.

Чому гріється ноутбук та як зрозуміти

Занадто перегрітий корпус ноутбука є першим тривожним дзвіночком. Тривала робота вентиляторів на максимальних обертах і очевидні зависання ноутбука є свідченням того, що пора зайнятися девайсом.

Коли ситуація геть погана, то пристрій може взагалі вимикатися. При цьому він запускатиметься, але після того, як охолоне.

Які причини перегріву та їх вирішення

1. Неправильна експлуатація.

Майже всі ноутбуки охолоджуються системами продування повітря через радіатор. Тому, коли ви ставите ноутбук на ковдру чи одяг, то можуть закритися вентиляційні отвори. Відтак, буде перекрито необхідну циркуляцію повітря.

Щоб позбутися цієї проблеми, використовуйте пристрій так, аби знизу був доступ до повітря. Спробуйте використовувати книги або тверді підставки.

2. Ноутбук виконує складні завдання. Коли високе навантаження на відеокарту та процесор, тим вища температура ноутбука. Тому дотримуйтеся інтервалів роботи і давайте пристрою відпочити.

Ще одним вирішенням цієї проблеми може стати охолоджувальна підставка, яку треба докуповувати додатково.

3. На охолоджувальній системі скупчилася пилюка, яка надходить всередину разом з повітрям. Це погіршує відведення тепла та закупорює вентиляцію. Для цього треба почистити ноутбук або скористатися методом продування стисненим повітрям.

Зауважимо, якщо ви вирішите самостійно розкрутити ноутбук, то втратите гарантію.

4. Висохла термопаста на чіпах процесора та відеокарти. Через "висушення" втрачаються основні властивості підвищення тепловіддачі, що спричиняє перегрів.

Щоб виправити це, треба розібрати ноутбук, зняти процесор та очистити його від старої термопасти та акуратно нанести нову. Якщо не впевнені, що самостійно це зробите, то краще віднесіть до професіоналів.

5. Система охолодження вийшла з ладу, зокрема зламався вентилятор.

Нагадаємо, що з часом будь-який телефон може почати "гальмувати" та працювати значно повільніше. Така проблема виникає як в Android, так і iPhone.

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