Чому потрібно остерігатися п'ятниці 13-го: астрологиня розповіла про найстрашніший день року

П'ятниця 13 - що не можна робити в п'ятницю 13 та чому

П'ятниця 13-го – найстрашніший день цього року. Все тому, що це найважча енергетика і астрологічно дуже потужний кармічний день.

Як розповіла астрологиня Марі Піон у своєму TikTok, цього року збігається кармічний день за західною астрологією в той самий день, який є у ведичній астрології. Це рідкісне явище, оскільки такий кармічний день випадає один раз на 9 років. Тобто цей день доволі важкий як фізичному, так і моральному плані, а також можливі дуже несподівані, великі і масові події на міжнародній арені.

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За словами Піон, це час, який є передоднем до коридору затемнень, а також останнім найневезучішим днем місячного циклу. Він співпадає з тим, що в нову енергію заходить войовнича, енергійна, агресивна планета Марс, і вона зараз у Скорпіоні. Це все співпадає з п'ятницею 13-го.

Марі Піон попередила, що цього дня не потрібно:

перевантажуватися,

краще відмовитися від спорту,

жодних дієт та обмежень,

жодного насилля над собою, тому всі практики з якимось впливом на організм будуть важко даватися,

уважно ставитися до тих, хто йде до вас на контакт. Можливі зриви, істерики, скандали з людьми, власне кармічними.

Астрологиня зауважила, що день карми – це не тільки означає, що у вас є якісь перешкоди, блокування енергії, можливий вихід якоїсь хвороби через психосоматику, але й це важкий енергетичний день – це важливо бути уважним і розуміти, що все, що відбувається в цей день, це кармічний показник, як ви справилися з кармічними задачами, і з яким переходом буде йти в новий цикл із 9 років.

Нагадаємо, що деякі люди вірять, що сни, які наснилися проти п'ятниці 13-го, є пророчими і можуть здійснитися. Розповідаючи про такі сни, людина може накликати на себе нещастя та позбутися життєвих сил.

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