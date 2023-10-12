Чому не можна розповідати сни, які наснилися проти п'ятниці 13-го

Деякі люди вірять, що сни, які наснилися проти п'ятниці 13-го, є пророчими і можуть здійснитися. Розповідаючи про такі сни, людина може накликати на себе нещастя та позбутися життєвих сил.

Крім цього, підсвідомість людини особливо чутлива в п'ятницю 13-го. Якщо розповісти про свій сон, то таким чином можна ненавмисно впустити у свій світ негативну енергію, яка може призвести до проблем.

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Сни є особистим досвідом людини. Розповідаючи про свої сни іншим людям, людина може порушити свій особистий простір і відчути себе некомфортно.

Звичайно, не всі вірять у ці причини, але деякі люди все ж таки дотримуються цієї заборони. Так вони сподіваються уникнути неприємностей.

Якщо ви не вірите в забобони, але все ж таки хочете зберегти свої сни в таємниці, ви можете використовувати ці поради.

Ось кілька порад, як зберегти свої сни в таємниці:

Не розповідайте про свої сни нікому, навіть найближчим людям.

Запишіть свої сни в щоденник, але не показуйте його нікому.

Згадайте про свої сни, як тільки прокинетеся, і ні про що не думайте до того, як заснете.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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