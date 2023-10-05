Чому після м'яти у роті 'холодно', а після гострого перцю 'пече': наукове пояснення

Деякі їстівні рослини відрізняються від інших не лише своїм смаком, а я смаковими властивостями. Наприклад гострі види перцю викликають відчуття "пожежі" в роті, а деякі навпаки – охолоджують та освіжають.

Науковці пояснили, чому після куштування м'яти у роті утворюється відчуття холоду, а після гострого перцю відчуття печії.

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Видання ScienceNotes зазначає, що м’ята викликає відчуття холоду в роті, оскільки вона активує той самий рецептор, що й температура холоду, змушуючи ваш мозок повідомляти про відчуття холоду.

Чому після м’яти відчувається холод

Зазначається, що низькі температури змінюють форму білка під назвою член 8 підродини катіонних каналів тимчасового рецепторного потенціалу M (TRPM8). Цей білок міститься в нервових клітинах шкіри та смакових рецепторів. Зміна форми відкриває канал, що дозволяє іонам натрію (Na+) і кальцію (Ca 2+) надходити в нервову клітину. Іони змінюють електричний заряд нейрона та передають сигнал у мозок. Мозок інтерпретує сигнал як відчуття холоду.

Органічна сполука під назвою ментол у м’яті зв’язується з TRPM8 і змінює форму білка. Іонні канали відкриваються, і нейрони видають той самий сигнал, ніби вони були піддані впливу холоду. Різниця полягає в тому, що ментол не відразу від’єднується від TRPM8. Він сенсибілізує нейрони, тому ефект холоду не зникає відразу. Якщо ви п’єте холодну воду після того, як пожували м’яту або виплюнули зубну пасту зі смаком м’яти, вода буде особливо холодною.

Чому гострий перець пекучий

Капсаїцин, що міститься в гострому перці, викликає відчуття пекучості, оскільки зв’язується з рецептором TRP-VR1. Зазвичай тепло змінює конформацію TRP-VR1, надсилаючи сигнал до мозку, що вказує на теплу температуру. Коли капсаїцин зв’язується з рецептором, сигнал про тепло надсилається без зміни температури. Насправді сигнал від капсаїцину настільки сильний, що холодна вода, приправлена ​​гострим перцем, здається гарячою!

Що буде, якщо змішати м’яту та гострий перець

Початкові дослідження показують, що вживання м’яти зменшує опік від гострого перцю, але за умови, якщо ви спочатку з’їсте м’яту, а потім відразу ж додасте гострий перець.

Вживання м’яти після того, як ви відчули опік, ймовірно, не допоможе.

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Видання зауважує, що ментол із м’яти та капсаїцин із гострого перцю зустрічаються разом у багатьох місцевих знеболюючих засобах. При нанесенні на шкіру ефект одночасно крижаний і гарячий. Вплив ментолу та капсаїцину має знеболюючий ефект, плюс обидва хімічні речовини покращують кровообіг шкіри.

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