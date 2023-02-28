Чому собакам заборонено їсти виноград і родзинки: пояснення спеціалістів

Собаки ніколи не повинні їсти виноград . Виноград і родзинки, як відомо, дуже токсичні для них, хоча дослідження ще не встановили, яка саме речовина у ягоді викликає таку реакцію. Порода, стать або вік собаки не впливають на ризик захворіти, і оскільки немає доведеної кількості, яка є безпечною, вам взагалі не слід давати своєму улюбленцю ці ласощі.

Ви також не повинні давати собаці будь-які продукти з винограду, такі як соки, желе або варення. На жаль, навіть споживання однієї виноградини або родзинки може бути смертельним. Вживання ягід потенційно може призвести до гострої (раптової) ниркової недостатності у собак, повідомляє AKC.

Ознаки та симптоми отруєння

Втрата апетиту

Млявість, слабкість і незвичайна нерухомість

Блювота та/або діарея, часто протягом кількох годин

Біль у животі (чутливий при дотику)

Зневоднення (ознаки включають задишку, сухість у носі та роті, бліді ясна).

Підвищена спрага та/або зменшення кількості сечі або повне припинення виділення

Ниркова недостатність (яка може бути летальною)

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Що робити, якщо ваша собака їсть виноград

Якщо ваша собака проковтнула виноград або родзинки, лікування є абсолютно терміновим. Зверніться до свого ветеринара , який може запропонувати вам якомога швидше викликати блювоту. Однак не слід викликати блювоту, якщо ваша собака непритомна, має проблеми з диханням або має ознаки страждання, а також якщо ви не впевнені, що вона їла.

Як запобігти отруєнню собаки виноградом

Ні в якому разі не можна годувати собак виноградом та родзинками. Ви також повинні стежити, щоб ваша собака не їла хліб із родзинками, виноградний сік, виноградне варення та желе. Майте на увазі, що деякі білкові батончики містять родзинки, тому вони є джерелом токсичності для вашої собаки. Найкращий спосіб запобігти отруєнню собак виноградом – тримати ці продукти подалі від свого вихованця. Переконайтеся, що члени сім’ї та друзі, які відвідують ваш будинок, знають про ризик давати собакам виноград або продукти з нього.

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