Майже весна: синоптики дали прогноз погоди на січень

Середня температура повітря у січні 2025 року прогнозується на рівні 0-3° морозу. У Закарпатській області, Криму, Одеській та Херсонській областях очікується трохи тепліше — 0-2° тепла. Це приблизно на 1,5-2° вище за середньорічну норму.

Кількість опадів у січні передбачається в межах 32-79 мм, що відповідає кліматичній нормі. Про це повідомляє Укргідроміцентр.

За статистикою, середня температура січня зазвичай становить 0-6° морозу, а в Криму варіюється від 1° морозу до 4° тепла. Абсолютний мінімум температури досягає -23...-41,9° залежно від регіону, а максимум може сягати +10...+21°. Найвищі показники тепла зафіксовані у Криму, тоді як найнижчі температури характерні для північних та центральних областей.

Щодо опадів, середні місячні значення коливаються від 26 до 55 мм, у гірських районах Карпат — до 89 мм, а на півдні Криму — до 125 мм.

Нагадаємо, у Києві оголошено жовтий рівень небезпеки.

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