Під Бахмутом прикордонники знищили живу силу окупантів та гармату 'Гіацинт-Б' (відео)

Прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Бахмутському напрямку.

Там військовослужбовці прикордонної бригади "Помста" знищили російську гармату "Гіацинт-Б", іншу ворожу техніку та декількох окупантів. Відповідне відео оприлюднили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Ліквідовані окупанти, спалені позиції та вороже озброєння: пілоти FPV-дронів прикордонної бригади "Помста" влучно б’ють по піхоті противника на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що бійцям вдалося ліквідувати щонайменше трьох окупантів та поранити понад п'ять осіб. Загалом знищено й пошкоджено:

152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б";

КамАЗ-5350;

легковий автомобіль;

позашляховий мотоцикл.

На відео можна побачити роботу бійців зі знищення живої сили та техніки ворогів. Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії на Донеччині "Іглою" знищили ворожий штурмовик Су-25 "Грач".

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