Под Бахмутом пограничники уничтожили живую силу оккупантов и пушку 'Гиацинт-Б' (видео)

Пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Бахмутском направлении.

Там военнослужащие пограничной бригады "Помста" уничтожили российскую пушку "Гиацинт-Б", другую вражескую технику и нескольких оккупантов. Соответствующее видео было обнародовано на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Ликвидированные оккупанты, сожженные позиции и вражеское вооружение: пилоты FPV-дронов пограничной бригады "Помста" метко бьют по пехоте противника на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что бойцам удалось ликвидировать не менее трех оккупантов и ранить более пяти человек. В целом уничтожено и повреждено:

152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б";

КамАЗ-5350;

легковой автомобиль;

внедорожный мотоцикл.

На видео можно увидеть работу бойцов по уничтожению живой силы и технику врагов. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, бойцы Нацгвардии в Донецкой области "Иглой" уничтожили вражеский штурмовик Су-25 "Грач".

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