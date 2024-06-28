Під Бахмутом прикордонники знищили живу силу окупантів та гармату "Гіацинт-Б" (відео)
Прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Бахмутському напрямку.
Там військовослужбовці прикордонної бригади "Помста" знищили російську гармату "Гіацинт-Б", іншу ворожу техніку та декількох окупантів. Відповідне відео оприлюднили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.
"Ліквідовані окупанти, спалені позиції та вороже озброєння: пілоти FPV-дронів прикордонної бригади "Помста" влучно б’ють по піхоті противника на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що бійцям вдалося ліквідувати щонайменше трьох окупантів та поранити понад п'ять осіб. Загалом знищено й пошкоджено:
- 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б";
- КамАЗ-5350;
- легковий автомобіль;
- позашляховий мотоцикл.
На відео можна побачити роботу бійців зі знищення живої сили та техніки ворогів. Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, бійці Нацгвардії на Донеччині "Іглою" знищили ворожий штурмовик Су-25 "Грач".
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