Підготуйте організм до холодів: топ-5 напоїв, які вбережуть від застуди

З початком осені, настає пора застуд та вірусних захворювань серед дорослих і дітей. Щоб зміцнити імунітет варто включити лікувальні напої до щоденного раціону. Ці ароматні чаї допоможуть організму відбити атаки застуд і вірусів.

Про це пише tsn.ua.

Зелений чай

Зелений чай - не лише імунозімцнюючий напій, але й запобігає раковим захворюванням. Велика кількість антиоксидантів у ньому допомагає приборкати запальні процеси, а катехіни мають антивірусну та антисептичну дію. Додавши мед, імбир і лимон, ви підсилите його лікувальні властивості. А також, не забудьте, що в зеленому чаї є трохи кофеїну, який допоможе вам розпочати ранок з бадьорості.

Імбирний чай

Імбир відомий своїми протимікробними і протизапальними властивостями. Це ідеальний напій для підсилення імунітету. Імбирний чай покращує кровообіг, підвищує температуру тіла допомагає зняти головний біль, біль у горлі та позбавить вас нежиті. Для приготування використовуйте свіжий корінь імбиру з лимоном, медом і м'ятою.

Сік з журавлини

Журавлина багата на вітамін C, який допомагає зміцнити імунітет та покращити стан шкіри та судин завдяки участі у синтезі колагену. Вітамін C також активізує лейкоцити, які борються з патогенними мікроорганізмами. Цей напій містить багато флавоноїдів, що поліпшують роботу серця і активність мозку. Для приготування соку з журавлини можна розводити його водою і додати цукор чи мед.

Читайте також: Як полегшити біль при мігрені: 5 дієвих та швидких методів боротьби з "хворобою століття"

Напій із шипшини

Шипшина - справжня вітамінна скарбниця, її вміст вітаміну C перевищує цитрусові в декілька разів. Крім цього, шипшина містить вітаміни групи В, К, Е, Р і мікроелементи, такі як залізо, калій, кальцій і магній. Напій із ягід шипшини зміцнює імунну систему, підвищує рівень гемоглобіну, регулює тиск і сприяє здоровому травленню. Для приготування такого напою, залийте сушені ягоди окропом і настояти 15 хвилин, а потім додати мед або цукор.

Буряковий сік

Червоний буряк містить багато фолієвої кислоти, яка сприяє утворенню червоних кров'яних тілець, запобігаючи анемії. Цей сік також містить природні нітрати, які розширюють судини і покращують кровообіг по всьому тілу. Буряковий сік допомагає зміцнити імунітет, очищує організм від токсинів і підвищує фізичну витривалість. Спробуйте змішувати його з апельсиновим, морквяним або яблучним соком.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо в дорозі заболела голова.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!