Подоляк пояснив, чи знизять граничний вік мобілізації в Україні

До 16 липня всі військовозобов'язані в Україні мусять оновити облікові дані. Водночас можна почути припущення про зміну мобілізаційного віку.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ці обговорення в інтервʼю Новини.LIVE. За його словами, зараз немає планів та пропозицій щодо зниження мобілізаційного віку до 21 року, як і планів понизити планку із 60 до 50 років.

"У профільному комітеті обговорюється економічне бронювання. Адже мобілізація – це не лише про тих, кого мобілізують, а й про тих, хто може профінансувати роботу мобілізованих. Адже це соціальні виплати, зарплати, амуніція – на одного військовослужбовця треба мати п'ятеро людей, які платять податки. І тоді сенс має економічне бронювання. Хоча це складне питання, бо стосується справедливості як такої", – пояснив він.

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Подоляк додав, що мобілізаційний процес має певні комунікаційні проблеми, але організаційно процес мобілізації на сьогодні достатньо ефективний.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, чи можуть мобілізувати працівника через запізнення у бронюванні.

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