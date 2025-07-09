Погодні контрасти: де в Україні суттєво похолодає, пройдуть сильні зливи, а де залишиться +39

Згідно з прогнозами синоптиків, у другій половині тижня погода в Україні залишатиметься жаркою в більшості областей. Однак з середи, 9 липня, похолодання та дощі зі зливами охоплять західні області та частину півночі країни, і триватимуть кілька днів.

З 11 липня дощі та грози почнуть переміщатися по Україні, однак не покриють усі регіони. Про це пише UAportal з посиланням на NV.

У четвер, 10 липня, дощі прогнозуються на заході країни, де можливі місцями сильні зливи з грозами. Вдень очікується град та поривчастий вітер. На решті території продовжиться період надзвичайно спекотної та сухої погоди. Вітер на заході буде північний, а в інших областях – південно-східний, зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура на заході складатиме +13...+18°C, вдень – +15...+20°C. В інших регіонах вночі температура буде коливатися від +19 до +25°C, вдень – від +34 до +39°C.

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У п’ятницю, 11 липня, під впливом малорухомого циклону по більшій частині України, окрім південних областей, пануватиме нестабільна погода з короткочасними дощами. У деяких місцях вдень можливі град та сильні шквали зі швидкістю 17–22 м/с. На заході країни очікуються інтенсивні дощі. Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 5–10 м/с. Вночі на заході температура повітря буде варіюватися від +10 до +16°C, вдень – від +14 до +21°C. В інших регіонах вночі температура складе +19...+25°C, вдень – +34...+39°C.

У суботу, 12 липня, дощі з грозами очікуються на заході та північному сході України. В інших регіонах обійдеться без суттєвих опадів. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с, але під час гроз місцями його швидкість може досягати 15–17 м/с. Нічна температура на заході складе +9...+14°C, вдень – +20...+25°C. На решті території вночі температура варіюватиметься від +14 до +21°C, вдень – від +26 до +32°C, а на південному сході очікується +34...+39°C.

У неділю, 13 липня, на сході та крайньому заході України очікуються короткочасні грозові дощі. В інших регіонах без значних опадів. Вітер буде змінного напрямку, зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура на заході складе +10...+15°C, вдень – +22...+27°C. В інших областях вночі температура варіюватиметься від +14 до +21°C, вдень – від +26 до +32°C, а на південному сході буде +34...+39°C.

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