Погодні сюрпризи: чи очікують українців заморозки у травні

Березень цього року в Україні відзначився нетиповим теплом. Проте вже на початку квітня ситуація змінилася – країну охопив різкий холод зі снігопадами та нічними морозами, місцями температура опускалася до -10°C. Незважаючи на потепління, яке спостерігається зараз, повернення холоду ще цілком ймовірне.

Та чи варто очікувати заморозків у травні? На це питання в інтерв’ю для "24 Каналу" відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Вона наголосила, що заморозки у травні – явище не рідкісне, а подекуди вони трапляються навіть у червні. Такі випадки задокументовані в архівних метеоданих.

"Звичайно, не обов'язково, що вони будуть. Але виключати теж поки що не можемо. Усе в межах прогнозованого періоду, тобто це тиждень – 10 діб, – те, про що можемо говорити", – наголосила Наталія Птуха.

До речі, за словами представниці Укргідрометцентру, наприкінці квітня в Україні знову варто очікувати похолодання. Зниження температури прогнозується приблизно з 26–27 квітня.

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Наталія Птуха зазначила, що наразі на погоду впливають теплі повітряні маси з півдня та південного сходу, однак з 26 квітня атмосферні процеси почнуть змінюватися — домінуватимуть північно-західні потоки.

"Тому очікуємо на поступове зниження температури на 5 – 10 градусів нижче у порівнянні з тою градацією, яка є тепер", – зазначила синоптикиня.

Вона уточнила, що якщо вдень 24 квітня прогнозується від +20 до +26 градусів, то згодом температура місцями може знизитися до +10 – +15 градусів. При цьому нічних заморозків поки що не передбачається.

Поки що ці процеси будуть більше з хмарністю та опадами, тому і заморозків за таких умов не має бути. Але, звичайно, будемо уточнювати, тому що це ще 10 днів до того моменту, – підкреслила Птуха.

Метеорологиня підкреслила, що весна не може проходити з постійною температурою у 20 градусів і поступовим лише підвищенням. Температурні коливання трапляються завжди — іноді вони значні, а в окремі роки майже непомітні.

"Поки що в нас до 25 квітня стабільно тепло, а потім вже трошечки буде знижуватися температура", – резюмувала Птуха.

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