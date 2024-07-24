Прикордонники ефектно ліквідували техніку та живу силу противника на Вовчанському напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують завдавати ударів по місцю розташування російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

Там з артилерійського розрахунку вдалося знищити техніку та живу силу противника. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Артилерійські розрахунки прикордонної бригади "Гарт" знищують опорні пункти, техніку та живу силу противника на Вовчанському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Один розрахунок FPV мінуснув 16 окупантів: вражаюче відео з Харківщини

На відео можна побачити прицільну роботу артилерійського розрахунку. Точний час та місце знищення техніки та живої сили окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку українські військові в тилу окупаційних військ за допомогою РСЗВ HIMARS завдали удару по рідкісній російській контрбатарейній РЛС 1К148 "Ястреб-АВ".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!