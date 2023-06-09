Прикордонники з дронів знищили окупантів поблизу Бахмута (відео)

Українські прикордонники продовжують стримувати загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Бахмутському напрямку – одній з найгарячіших точок.

Прикордонникам вдалося знищили групу окупантів та їх укриття з дрона. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Аеророзвідка ДПСУ виявила ворожу піхоту та укриття противника на Бахмутському напрямку. Ударними дронами бійці знешкодили окупантів та мінно-вибухові загородження", – йдеться в повідомленні.

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На відео модна побачити, як прикордонники за допомогою дрона виявили місце розташування укриття окупантів. На наступних кадрах показано, як оператор влучно скидає гранати.

Втрати загарбників у живій силі не вказані. Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше 3-я штурмова бригада повідомила, що на Бахмутському напрямку було розбито підрозділ 57-ї бригади рф та загони російських бойовиків зі "Шторм z". Ворог втратив близько 30 бойовиків, небоєздатними стали чотири десятки росіян. Також було знищено російські склади з боєкомплектами, танки ворога і його артилерію.

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