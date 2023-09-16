Прикордонники з міномета вразили укріплену позицію окупантів на Харківщині (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських окупантів. Зокрема, бої ведуться на Харківщині.

Бійці штурмової бригади "Сталевий кордон" завдали удару по укріпленій позиції росіян. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Серед ділянок фронту, де зараз воює штурмова бригада ДПСУ "Сталевий кордон", є й Харківщина. Тут прикордонники ведуть активну оборону, постійно завдаючи ударів по ворогу", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Прикордонники ефектно знищили польовий склад окупантів біля Бахмута (відео)

Зазначається, що укріплену позицію окупантів уразили вогнем з 82-мм міномета. Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

На відео можна побачити, як прикордонники завдали ударів по місцю розташування ворога. На наступних кадрах видно вибухи то густий дим.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують допомагати військовослужбовцям знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, ліквідувати групу російських бойовиків вдалося на Запорізькому напрямку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!