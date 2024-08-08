Прикордонники вдарили по техніці окупантів та ліквідували декількох загарбників на Вовчанському напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують стримувати наступ російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

Там бійці прикордонної комендатури "Шквал" ліквідували низку техніки окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Прикордонники на Вовчанському напрямку з БпЛА ударили по транспортних засобах та іншій техніці окупантів, по взводно-опорному пункту й антенному комплексу", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що прикордонникам також вдалося ліквідувати декількох російських загарбників. Наразі дані уточнюються.

Точний час та місце знищення не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями прикордонники бригади "Гарт" із зенітної установки збили ударний дрон російської армії.

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