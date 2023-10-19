Прикордонники знищили БМП з живою силою окупантів на Лиманському напрямку (відео)

Українські прикордонники допомагають військовим знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Лиманському напрямку.

Там бійці "Сталевого кордону" знищили БМП окупантів з живою силою ворога. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

"Реальні емоції бійців "Сталевого кордону". На Лиманському напрямку прикордонники знищили БМП з живою силою. Влучна робота", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як бійці через екран відстежують роботу своїх побратимів. Зокрема, видно як снаряд влучив у БМП росіян, через що стався вибух та здійнявся густий дим.

Кількість ліквідованих окупантів не вказана. Точний час та місце знищення БМП не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці Сил оборони України на Запорізькому напрямку ліквідували російського терориста Олександра Можаєва з позивним "Бабай". Цей бойовик був учасником російського вторгнення у Криму та на Донбасі у 2014 році.

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