Пограничники уничтожили БМП с живой силой оккупантов на Лиманском направлении (видео)

Украинские пограничники помогают военным уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на Лиманском направлении.

Там бойцы "Стальной границы" уничтожили БМП оккупантов с живой силой врага. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

"Реальные эмоции бойцов "Стальной границы". На Лиманском направлении пограничники уничтожили БМП с живой силой. Точная работа", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как бойцы через экран отслеживают работу своих собратьев. В частности, видно, как снаряд попал в БМП россиян, из-за чего произошел взрыв и поднялся густой дым.

Количество ликвидированных оккупантов не указано. Точное время и место уничтожения БМП не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины в Запорожском направлении ликвидировали российского террориста Александра Можаева с позывным "Бабай". Этот боевик был участником российского вторжения в Крыму и на Донбассе в 2014 году.

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