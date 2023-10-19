Силы обороны за 10 суток ликвидировали уже пять российских штурмовиков Су-25

Бойцы сил обороны Украины за 10 дней сбили уже пять российских штурмовиков Су-25. Стоимость одного самолета превышает 11 миллионов долларов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"Сбит уже пятый за 10 дней вражеский штурмовик Су-25, снова в Донецкой области. Имеем частичный успех юго-западнее Вербового, что на Запорожье", — добавил он.

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Тарнавский сообщил, что за прошедшие сутки враг россияне совершили два ракетных и 29 авиационных ударов, враг провел 34 боевых столкновения и совершил 930 артиллерийских обстрелов.

"В Токмаке Запорожской области, используя гражданских в качестве живого щита, российские террористы массово расселяются в многоэтажных домах, в квартирах, где проживает местное население", — сообщил Тарнавский.

Он добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1434 огневых задач.

Общие потери врага составили 322 человека. Уничтожены 43 единицы военной техники противника. В частности, 3 танка, 3 ББМ, 12 артиллерийских систем, две РСЗО, один самолет, 13 БпЛА, 5 единиц автомобильной и 2 – специальной техники оккупантов.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины в Запорожском направлении ликвидировали российского террориста Александра Можаева с позывным "Бабай". Этот боевик был участником российского вторжения в Крыму и на Донбассе в 2014 году. На россии его преследовали правоохранители из-за ряда преступлений.

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