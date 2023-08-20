Прикордонники знищили російський комплекс 'Поле-21' на Луганщині (відео)

Українські прикордонники допомагають військовим знищувати техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, на Луганщині прикордонники ліквідували російський комплекс РЕБ "Поле-21".

Знищення станції відбулося на Сватівському напрямку. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Прикордонна аеророзвідка виявила станцію РЕБ, після чого за справу взялися оператори FPV. Дрон поцілив прямісінько в металеву конструкцію з важливими елементами системи", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як прикордонники виявили та знищили РЕБ влучним ударом дрона-камікадзе. Точний час та місце ліквідації станції "Поле-21" не повідомляється з міркувань безпеки.

Додамо, станція РЕБ "Поле-21" використовується для протидії високоточним озброєнням. Завдання цього комплексу — встановлення перешкод і придушення сигналів навігаційних супутників.

Нагадаємо, раніше бійці 28 ОМБр влучним пострілом зупинили танк окупантів.

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