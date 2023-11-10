Прикордонники за ніч знищили ворожий танк і три Урали (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати техніку російських окупантів. Зокрема, бої ведуться у Харківській області.

Дрон прикордонників знищив російський танк та три вантажівки. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Баба Яга" летить до окупантів на Харківщині. За ніч прикордонна аеророзвідка перетворила на металобрухт ворожий танк і три Урали", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори скидають снаряди з безпілотника на російську техніку. На наступних кадрах видно вибухи.

Точний час та місце знищення російських танка та Уралів не повідомляється з міркувань безпеки.

Додамо, дрон, про який йдеться у повідомленні – це важкий гексакоптер, який використовують українські захисники.

Нагадаємо, в окупованому місті Скадовськ у Херсонській області 9 листопада стався приліт по базі окупантів.

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