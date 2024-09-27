Викрали водійське посвідчення: куди звертатись, щоб відновити

У разі викрадення водійського посвідчення громадянин повинен повідомити про це до поліції та отримати відповідний документ, на основі якого буде здійснено відновлення посвідчення.

Як інформує прес-служба Головного сервісного центру МВС, водійське посвідчення можна відновити офлайн в будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія або застосунок "Дія". Якщо документ викрадено за межами України, його відновлення здійснюється за стандартною процедурою в сервісному центрі МВС.

Для відновлення посвідчення водія офлайн потрібно мати такі документи:

- паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без відомостей про реєстрацію місця проживання на електронному носії, слід додати довідку або витяг про реєстрацію);

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон із довідкою або витягом про реєстрацію;

- тимчасове посвідчення громадянина України;

- посвідку на постійне або тимчасове проживання;

- посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;

- ідентифікаційний код;

- довідку з поліції;

- медичну довідку (під час воєнного стану ця вимога тимчасово не є обов'язковою).

Згідно з чинним законодавством, термін виготовлення посвідчення становить до п'яти робочих днів, а вартість послуги з відновлення — 572 гривні. Додатково може нараховуватися банківська комісія, а також вартість доставки при замовленні.

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Щоб скористатися послугою відновлення через Електронний кабінет водія, необхідно заповнити всі потрібні поля, оплатити послугу та вибрати спосіб отримання:

- через "Укрпошту";

- кур'єрською доставкою "Укрпошти";

- у сервісному центрі МВС;

- лише у цифровому форматі без пластикового бланка.

Послуга виконується протягом 10 робочих днів, а на логістичні операції може піти до 10 днів.

Якщо замовлення здійснюється через застосунок "Дія", слід також заповнити всі дані, оплатити послугу та обрати спосіб отримання:

- у сервісному центрі МВС;

- або без пластикового бланка.

Термін надання послуги — до 10 робочих днів.

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