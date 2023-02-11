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Корисніша за картоплю: як приготувати шматочки фрі з кукурудзяної каші

Билім Олена

Корисніша за картоплю: як приготувати шматочки фрі з кукурудзяної каші

Полента фрі – чудова альтернатива популярній картопляній страві. Вона так само хрумтить та має неперевершений смак, а ще – більш корисна, ніж картопля.

Нарізана соломкою полента обсмажується в олії до золотистої скоринки й посипається тертим сиром й за бажанням – свіжою зеленню. Рецептом цієї смачної страви поділилися кухарі видання Shuba.Life. Її можна готувати як зі свіжозвареної кукурудзяної каші, так із замороженої заготовки.

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Для приготування цієї страви підготуйте:

  • Борошно кукурудзяне – 400 г
  • Олію соняшникову – 500 мл
  • Воду – 1,5 літри
  • Сіль – до смаку
  • Твердий сир – 100 гр
  • Зелень – за бажанням

Як готувати:

  1. Поставте грітися воду, коли вона почне кипіти підсоліть її та насипте кукурудзяне борошно.
  2. Зменште вогонь та ретельно розмішайте кашу.
  3. Борошно з кукурудзи має варитися до години на маленькому вогні, при цьому його потрібно постійно помішувати.
  4. Коли полента буде готова, викладіть її у форму для запікання, рівномірно розподіліть по посудині та поставте холонути.
  5. Влийте у каструлю з широким дном олію (або використайте фритюрницю), та нагрійте.
  6. Поленту наріжте на брусочки (формою, як картоплю фрі).
  7. Смажте брусочки з поленти у киплячій олії 4-5 хв.

Потім шумівкою викладайте на широку тарілку, застелену паперовими рушниками. Посоліть та присипте натертим сиром. Можна присипати й покришеною дрібно зеленню.

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