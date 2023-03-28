Корисний сніданок на кожен день: омлет з черемшею та томатами
Корисний сніданок на кожен день: омлет з черемшею та томатами
Аби щоранку не морочитися, чим снідати, зверніть увагу на простий рецепт ситного й корисного омлету, начинкою до якого може бути що завгодно. Проте, пропонуємо все ж звернути увагу на черемшу та томати, поєднання яких у страві є дуже вдалим, що стосується смаку.
Черемша чудово доповнює вершковий та ніжний смак омлету, а томати додають страві м'якості й гарного відтінку.
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Які продукти потрібні:
- Яйця – 3 шт.
- Сметана – 2 ст.л.
- Томати – 1 шт.
- Черемша – 100 г
- Сіль та мелений чорний перець – по щіпці.
- Олія – столова ложка для смаження.
Як готувати:
- Помийте, обсушіть й поріжте черемшу та томати.
- Яйця збийте зі сметаною, посоліть, поперчіть.
- Сковорідку з високими бортиками поставте грітися на середній вогонь, влийте олію.
- Коли сковорідка прогріється, всипте у неї подрібнені томати, накрийте кришкою, аби вони пропарилися.
- Потім зніміть кришку зі сковороди й влийте розмішані яйця зі сметаною. Зверху посипте черемшею.
- Знову накрийте кришкою. Посмажте омлет 5 хв, зніміть кришку й переверніть на інший бік, аби він теж просмажився.
Смачного!
А тут ви знайдете кілька рецептів весняних салатів з редискою.
Раніше ми писали про те, як приготувати весняний салат з черемші.
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