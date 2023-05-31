Політв'язні часів СРСР отримають надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною

На основі рішення Верховної Ради встановлено надбавку до пенсій для борців за незалежність України у XX столітті, які страждали від репресій під комуністичним тоталітарним режимом. Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович з партії "Європейська солідарність" у своєму пості на Facebook.

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Згідно з законопроєктом №8032, який був ініційований депутатом і схвалений парламентом з 313 голосами у другому читанні, політв'язні комуністичного режиму СРСР нарешті отримають пенсії за їх особливі заслуги перед Україною. Цей законопроєкт передбачає призначення пенсій борцям за незалежність України, які були ув'язнені за свої переконання.

У пояснювальній записці до законопроєкту, який стосується внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" щодо борців за незалежність України у XX столітті, зазначається, що його метою є відновлення історичної справедливості та забезпечення належного соціального захисту борців за незалежність України.

Ця ініціатива передбачає призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною особам, які визнані борцями за незалежність України у XX столітті, а також громадянам, які були реабілітовані і зазнали політичних або релігійних репресій, зокрема позбавлення волі або примусове безпідставне знаходження у психіатричних закладах за рішенням позасудових або інших репресивних органів.

Встановлена щомісячна надбавка до пенсій для цих осіб становитиме 4200 гривень, причому ця сума щорічно буде індексована з 1 березня 2024 року.

Крім того, Володимир В'ятрович зазначив, що зі Закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" були виключені згадки про радянські нагороди та звання, а також здійснювання високих державних посад вже не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.

4 листопада 2022 року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" щодо борців за незалежність України у XX столітті".

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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