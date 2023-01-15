Полив, температура та добрива: 7 важливих порад для догляду за кімнатними рослинами взимку

Зима – непростий час для кімнатних рослин. Через постійно працююче в будинках опалення вони сохнуть, а через відсутність сонячних променів втрачають вітаміни і скидають листя. Наше завдання – допомогти рослинам пережити цей складний період.

Правила догляду відрізняються залежно від виду рослини, оскільки є рослини більш та менш світлолюбні, є ті, яким потрібен рясний полив, а є, навпаки, види, які п'ють мало води. Всі ці нюанси потрібно уточнювати при покупці квітки, ми ж зібрали універсальні поради щодо найпоширеніших проблем.

Пам’ятайте про зволоження

Як згадувалося вище, багато рослин взимку страждають через нестачу вологи, внаслідок чого у них сохнуть кінчики листя. Щоб цього уникнути, потрібно щодня обприскувати ваших зелених друзів, а краще обзавестися зволожувачем повітря. Однак будьте уважні, тому що є рослини, листя яких починає гнити, якщо на них потрапляє вода. До них, наприклад, відноситься фіалка. Для таких квітів краще буде розмістити на піддоні вологий керамзит або гальку, він живитиме рослину вологою, не викликаючи при цьому процесів гниття.

Змініть полив

Дуже важливо розробити для кожної рослини правильний режим поливу та дотримуватись його. Зимовий період не змушує вас постійно поливати рослину. Якщо сухі кінчики рослини говорять про те, що вона хоче пити, потемнілі означають, що води, навпаки, занадто багато. Тому, перш ніж поливати рослину, помістіть палець у ґрунт і перевірте рівень вологості верхнього та середнього шарів ґрунту.

Також дуже важливо звертати увагу на якість води, якою ви поливаєте свої рослини. Вона має бути відстояною, тому що у воді з крана велика кількість фтору та бору, які призводять до підсихання рослини.

Режим поливу для різних видів рослин:

Вологолюбні види, які влітку просили дуже частого поливу та оббризкування, взимку потрібно поливати один-два рази на тиждень. Перед поливом переконайтеся, що верхній шар ґрунту, завтовшки хоча б 3-4 см, сухий. І не забувайте зливати воду з піддону. Якщо листя трохи поникло, можна злегка оббризкати його з пульверизатора.

Ті рослини, які ви поливали один чи кілька разів на тиждень, тепер потрібно поливати двічі на місяць. Слідкуйте за станом листя: якщо почалося пожовтіння та в'янення, можна збільшити термін поливу до одного разу на 10 днів.

Найневибагливіші сорти, на кшталт кактусів і сукулентів, взимку завмирають, тому їм достатньо поливу раз на місяць.

Використовуйте підживлення

Більшість рослин удобрюють у період із травня до жовтня, тому що в зимовий період вони йдуть на спокій (роблять паузу в зростанні). У такому разі добрива використовувати не треба. Однак є рослини (орхідеї, фіалки, фікуси, декабрит), які не перестають рости взимку, і тому їх важливо підгодовувати. Пропорцію підживлення потрібно уважно розрахувати, тому що надлишок не піде рослині на користь. Також не варто використовувати добрива частіше ніж раз на місяць, тому що фотосинтез рослини сповільнюється через те, що світловий день стає коротшим.

Забезпечте освітлення

Багатьом рослинам, які не перебувають у стані спокою взимку, не вистачає світла. Ви можете зрозуміти, що квітці потрібне додаткове освітлення, якщо забарвлення його листя блідне, стебла викривляються у напрямку до світла або листя починає опадати. У такому випадку необхідно придбати фітолампи або люмінесцентні лампи.

Штучне світло потрібно ставити по відношенню до рослини під кутом 90 ºC. Якщо рослина тіньолюбна, то лампа повинна стояти на висоті 55-60 см, а якщо світлолюбна, то 20-25 см. Включати освітлення потрібно на кілька годин на день, щоб світловий день і ніч були в рівній пропорції, тому що в темний час доби у рослин також відбуваються необхідні для життя процеси.

Слідкуйте за температурою

Вивчіть опис своєї квітки, дуже багатьом сортам потрібно взимку впасти у своєрідну сплячку, щоб навесні відновити ріст і підготуватися до цвітіння. Тому найкращим місцем для таких сортів стане коридор, прохолодна, але не холодна лоджія або хоча б місце в кімнаті подалі від батареї центрального опалення.

Захистіть від переохолодження

Під час тривалого провітрювання взимку квіти краще переставляти подалі від вікна або переносити до іншої кімнати. Також слідкуйте, щоб листя не стикалося з холодним склом або стінами, та перевірте вікно на наявність протягів.

На холодне підвіконня можна постелити плед або поролоновий килимок, щоб горщики не промерзали знизу. Нижню частину рами, якщо вона стара і пропускає холодне повітря, слід заклеїти скотчем.

Стежте за шкідниками

Дуже важливо перевіряти взимку рослини на шкідників та бактеріальні ушкодження. Сухе повітря, сирий ґрунт та протяги стають причиною розмноження хвороботворних бактерій та паразитів. Плюс до всього під час сплячки рослини ослаблені.

Щоб позбутися зараженого листя, зріжте його стерильними ножицями і обробіть антибактеріальною присипкою, яку можна знайти в квітковому магазині. Уражені стебла доведеться обробляти лікувальним розчином із пульверизатора.

Кімнатні рослини, що не вимагають особливих умов взимку:

алое;

монстера;

сингоніум;

фікуси;

драцени;

аглаонема;

аспідістра;

сансевієрія;

хойя;

хлорофітум.

Нагадаємо, UAportal розповів про 7 кращих кімнатних рослин, які цвітуть взимку. При правильному догляді вони будуть радувати ваше око протягом усього року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!