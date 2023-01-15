Полив, температура и удобрения: 7 важных советов по уходу за комнатными растениями зимой

Зима – непростое время для комнатных растений. Из-за постоянно работающего в домах отопления они сохнут, а из-за отсутствия солнечных лучей теряют витамины и сбрасывают листву. Наша задача – помочь растениям пережить этот сложный период.

Правила ухода отличаются в зависимости от вида растения, поскольку есть растения более и менее светолюбивые, есть те, которым нужен обильный полив, а есть, наоборот, виды, которые пьют мало воды. Все эти нюансы нужно уточнять при покупке цветка, мы же собрали универсальные советы по наиболее распространенным проблемам.

Помните об увлажнении

Как упоминалось выше, многие растения зимой страдают из-за нехватки влаги, вследствие чего у них сохнут кончики листьев. Чтобы этого избежать, нужно каждый день опрыскивать ваших зеленых друзей, а лучше обзавестись увлажнителем воздуха. Однако будьте внимательны, потому что есть растения, листья которых начинают гнить, если на них попадает вода. К ним, например, относится фиалка. Для таких цветов лучше будет разместить на поддоне влажный керамзит или гальку, он будет питать растение влагой, не вызывая при этом процессов гниения.

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Измените полив

Очень важно разработать для каждого растения правильный режим полива и соблюдать его. Зимний период не заставляет вас постоянно поливать растение. Если сухие кончики растения говорят о том, что оно хочет пить, потемневшие означают, что воды, напротив, слишком много. Поэтому прежде чем поливать растение, поместите палец в почву и проверьте уровень влажности верхнего и среднего слоев почвы.

Также очень важно обращать внимание на качество воды, которой вы поливаете свои растения. Она должна быть отстоявшейся, так как в воде из крана большое количество фтора и бора, которые приводят к подсыханию растения.

Режим полива для разных видов растений:

Влаголюбивые виды, которые летом просили очень частого полива и обрызгивания, зимой нужно поливать один-два раза в неделю. Перед поливом убедитесь, что верхний слой грунта толщиной хотя бы 3-4 см сухой. И не забывайте сливать воду из поддона. Если листья немного поникли, можно слегка обрызгать их из пульверизатора.

Те растения, которые вы поливали один или несколько раз в неделю, теперь нужно поливать дважды в месяц. Следите за состоянием листьев: если началось пожелтение и увядание, можно увеличить срок полива до одного раза в 10 дней.

Самые неприхотливые сорта, вроде кактусов и суккулентов, зимой замирают, поэтому им достаточно полива раз в месяц.

Используйте подкормку

Большинство растений удобряют в период с мая по октябрь, потому что в зимний период они уходят на покой (делают паузу в росте). В таком случае удобрения использовать не следует. Однако есть растения (орхидеи, фиалки, фикусы, декабрит), которые не перестают расти зимой и поэтому их важно подкармливать. Пропорцию подкормки нужно внимательно рассчитать, потому что избыток не пойдет растению на пользу. Также не стоит использовать удобрения чаще раза в месяц, потому что фотосинтез растения замедляется из-за того, что световой день становится короче.

Обеспечьте освещение

Многим растениям, не находящимся в покое зимой, не хватает света. Вы можете понять, что цветку требуется дополнительное освещение, если окрас его листьев бледнеет, стебли искривляются по направлению к свету или листья начинают опадать. В таком случае необходимо приобрести фитолампу или люминесцентные лампы.

Искусственный свет нужно ставить по отношению к растению под углом 90 ºC. Если растение тенелюбивое, то лампа должна стоять на высоте 55-60 см, а если светолюбива, то 20-25 см. Включать освещение нужно на несколько часов в день, чтобы световой день и ночь были в равной пропорции, потому что в темное время суток у растений также происходят необходимые для жизни процессы.

Следите за температурой

Изучите описание своего цветка, очень многим сортам нужно зимой впасть в своеобразную спячку, чтобы весной возобновить рост и подготовиться к цветению. Поэтому лучшим местом для таких сортов станет коридор, прохладная, но не холодная лоджия или хотя бы место в комнате вдали от батареи центрального отопления.

Защитите от переохлаждения

Во время продолжительного проветривания зимой цветы лучше переставлять подальше от окна или переносить в другую комнату. Следите, чтобы листья не соприкасались с холодным стеклом или стенами, и проверьте окно на наличие сквозняков.

На холодный подоконник можно постелить плед или поролоновый коврик, чтобы горшки не промерзали снизу. Нижнюю часть рамы, если она старая и пропускает холодный воздух, следует заклеить скотчем.

Следите за вредителями

Очень важно проверять зимой растения на вредителей и бактериальные повреждения. Сухой воздух, сырая почва и сквозняки становятся причиной размножения болезнетворных бактерий и паразитов. Плюс ко всему во время спячки растения ослаблены.

Чтобы избавиться от зараженных листьев, срежьте их стерильными ножницами и обработайте антибактериальной присыпкой, которую можно найти в цветочном магазине. Пораженные стебли придется обрабатывать лечебным раствором из пульверизатора.

Комнатные растения, не требующие особых условий зимой:

алоэ;

монстера;

сингониум;

фикусы;

драцены;

аглаонема;

аспидистра;

сансевиерия;

хойя;

хлорофитум.

Напомним, UAportal рассказал о 7 лучших комнатных растениях, цветущих зимой. При правильном уходе они будут радовать ваш глаз в течение всего года.

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