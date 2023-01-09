Польща змінює правила для українських біженців: про шо йдеться

Біженцям з України у Польщі змінять правила перебування. Крім того, нові умови будуть також щодо отримання фінансової допомоги.

Як пише rfi.fr, з 1 березня 2023 року на біженців чекає багато змін. Уряд Польщі не може нескінченно надавати кошти для біженців та намагатиметься врегулювати правила виїзду для біженців та повернення назад.

Всім українцям доведеться одержувати номер PESEL UKR, який дає право на соціальну допомогу та медичні послуги, працевлаштування та навчання. Після прийняття нового закону біженцям доведеться оформлювати цей номер обовязково протягом 30 днів, замість 90, як то було раніше.

Зазначається, що PESEL Ukr буде автоматично скасований при виїзді з Польщі на більше ніж 30 днів. Разом з ним біженець втратить всі пільги.

Йдеться про щомісячні виплати по 500 злотих (понад 4000 гривень) на дитину. Тепер органи соціального страхування (ZUS) отримуватимуть від Прикордонної служби інформацію з реєстру про перетин українцями кордону.

Таким чином біженці не зможуть проживати в Україні та регулярно їздити у Польщу для отримання виплат.

Цей номер PESEL UKR можна буде поновити, якщо українець знову шукатиме притулок від війни у ​​Польщі.

Українські біженці платитимуть за житло з 1 березня. Йдеться про тих, хто проживає у таборах, гуртожитках, пансіонатах та подібних закладах. Термін безкоштовного проживання тепер може бути не більше, ніж 120 днів.

Після 4 місяців проживання біженці будуть платити з березня – 50% вартості (не більше 40 злотих на добу);з травня – 75% вартості при проживанні понад 180 днів (не більше 60 злотих на добу).

Від оплати звільнять кілька категорій біженців: осіб з інвалідністю, пенсіонерів та потребуючих допомоги сторонньої особи; вагітних; осіб, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох та більше дітей.

Українські біженці отримають нові документи. Йдеться про електронну посвідку на проживання у додатку Diia.pl (mObywatel — для українців), яка стане доступною для українців. З цим документом вони зможуть багаторазово перетинати кордон Польщі із закордонним паспортом без необхідності оформляти візу. Також – подорожувати Європою та світом.

Крім того, українці можуть отримати карту побуту. Документи для оформлення тимчасової посвідки на проживання - карти побиту, можна буде подати з 1 квітня.

Це документ, що підтверджує особливий статус іноземного громадянина в Польщі і дозволяє перебувати в країні довше, ніж за візами. Завдяки такому виду на проживання можна без віз перетинати кордон Польщі багаторазово, працювати та вільно вчитися.

Зазначимо, що українці можуть знайти безкоштовне житло також на сервісі Airbnb. Але польська сторона висунула щодо безоплатного проживання умови.

Раніше стало відомо, що у грудні 2022 року у сусідній Польщі було зафіксовано найбільший за останні місяці відтік українців.

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