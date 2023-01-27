Польща відправить в Україну 60 танків PT-91 Twardy, разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Це також підтверджують слова польського прем'єр-міністра уряду Матеуша Моравецького в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

"Ми намагаємося подавати приклад. Польща першою півроку тому відправила 250 танків, а то й більше. Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 ПТ-91. І крім цих танків, 14 танків, – це танки Leopard 2. І ми сказали нашим партнерам у Західній Європі, скільки танків ми вже поставили, і я процитував президента Зеленського (щоб пояснити), наскільки важливо мати сучасні танки в цій війні. У росіян на складах є кілька тисяч, а дехто каже навіть більш як 15 тисяч танків", – сказав він.

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Що відомо про PT-91 Twardy

PT-91 Twardy ("Твердий") – це основний бойовий танк польського війська. Ці танки вироблялися з урахуванням ліцензійного варіанта радянської бойової машини Т-72М1.

Перші прототипи було зроблено у 1993 році. Базовий варіант випускався серійно на підприємстві Bumar-Labedy до 2002 року.

РТ-91 має сучасні системи управління вогнем та зв'язку. Захист посилений за рахунок використання активної броні власної розробки ERAWA. Випробування показали, що блоки ERAWA підвищують захищеність танка на 30-70 % залежно від типу боєприпасу.

Також танк забезпечений покриттям, що поглинає радіаційне опромінення, системою Obra-4, що попереджає про опромінення танка лазером, 12-ствольною 81-мм системою пуску димових гранат "Хмара" та одноствольною 80-мм системою пуску антилазерних гранат.

Бойова машина оснащена дизельним двигуном PZL-Wola S-12U потужністю 850 л. власного виробництва.

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Характеристики PT-91 Twardy

Вага: 46 т;

Довжина: 6860 мм;

Ширина: 3702 мм;

Висота: 2190 мм;

Екіпаж: 3;

Калібр: 125 мм;

Вага: 46 тонн;

Двигун: 850 к.с.;

Питома потужність: 18,47 л./т;

Максимальна швидкість: 60 км/год.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив про передачу танків M1 Abrams Україні. Як вони допоможуть на фронті читайте у нашому матеріалі.

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