Помідори по-вірменськи з овочами: рецепт закуски за 35 хвилин
Якщо хочеться приготувати смачну літню закуску без зайвих клопотів, зверніть увагу на мариновані помідори по-вірменськи. Щільні томати фарширують сумішшю із зелені, часнику та спецій, після чого заливають ароматним розсолом.
Уже через 2–3 дні ферментації та кілька годин охолодження в холодильнику помідори набувають насиченого смаку й готові до подачі. Про це пише Shuba.
Поради для вдалого результату
- Для рецепта найкраще підійдуть щільні, пружні помідори приблизно однакового розміру.
- Маринувати овочі рекомендується в емальованій каструлі або пластиковому харчовому контейнері з кришкою. Використовувати алюмінієвий посуд не варто.
- Обов'язковою спецією є сушений базилік — саме він надає закусці характерного аромату. За бажанням можна додати трохи орегано.
- Такі помідори чудово поєднуються із шашликом, стравами з м'яса, молодою картоплею та овочами, приготованими на грилі.
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Інгредієнти
Основні:
- помідори — 1 кг;
- часник — 5 зубчиків;
- кріп — 10 гілочок;
- петрушка — 10 гілочок;
- кінза — 7 гілочок;
- гострий перець чилі — 15 г;
- сушений базилік — 2 ч. л.
Для розсолу:
- вода — 1,2 л;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 2 шт.
Спосіб приготування
- Помідори вимийте й обсушіть. На кожному плоді зробіть хрестоподібний надріз, не прорізаючи його до кінця приблизно на 2 см.
- Зелень промийте, обсушіть і дрібно наріжте. Якщо не любите кінзу, її можна замінити додатковою кількістю петрушки та кропу.
- Перець чилі дрібно наріжте. Для менш гострого смаку попередньо видаліть насіння.
- Часник пропустіть через прес, змішайте із зеленню, перцем і сушеним базиліком до однорідної начинки.
- У каструлі доведіть воду до кипіння, додайте сіль, цукор і лавровий лист. Проваріть 2–3 хвилини, після чого зніміть із плити та повністю охолодіть.
- Наповніть кожен надріз підготовленою начинкою та щільно викладіть помідори в емальовану каструлю або іншу відповідну ємність.
- Залийте охолодженим розсолом, накрийте кришкою й залиште при кімнатній температурі в темному місці на 2–3 дні. За цей час розпочнеться природний процес ферментації.
- Після цього переставте ємність до холодильника ще на 6–8 годин. Охолодження зупинить бродіння, а помідори набудуть збалансованого смаку та будуть готові до подачі.
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