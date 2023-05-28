Знадобиться кропива: дачники поділилися рецептом підживки для солодкого перцю

Українські дачники часто висаджують солодкий перець на своїх ділянках. Втім, не у всіх виходить виростити великі плоди.

Для цього культуру потрібно часто поливати, прополювати та розпушувати ґрунт. Однак надійним методом збільшення врожаю є підживлення солодкого перцю, і досвідчені дачники мають свої поради.

Зокрема, для приготування підживки варто використати деревний попіл, перегній та кропиву. Спочатку потрібно заповнити ємність на 50 літрів кропивою на третину.

Читайте також: Чим підгодувати розсаду капусти, щоб виросли великі качани

Після цього необхідно додати близько 3 кг перегною та 250 г деревного попелу. Отриману суміш варто накрити кришкою та залишити для бродіння на декілька тижнів, періодично помішуючи отриману масу.

Суміш після цього потрібно процідити та розвести водою у пропорції 1 до 10. Упродовж сезону перець потрібно підживлювати 2-3 рази.

Попередньо грядки варто полити чистою водою, після чого вилити близько 0,5 розчину під кожен кущ.

Нагадаємо, ми вже писали, як підживлювати троянди бананами, щоб вони пишно цвіли.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!