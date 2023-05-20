Спробуйте картоплю: чотири способи відбілити пожовтілий пластик вимикача та розетки

Бруд та пил можуть накопичуватися практично в усіх елементах будинку. Не виключенням є вимикачі та розетки, які ще й втрачають свій білий колір.

Сам пластиковий матеріал з часом стає непрозорим та втрачає колір. Як повернути йому колишню білизну, розповіли у Sante Plus.

Читайте також: Як видалити накип з праски: 3 ефективних способи

Запобіжні заходи при використанні

Для власної безпеки уникайте використання вологих тканин або навіть з невеликою кількістю спирту. Також не забудьте відключити джерело живлення, щоб не наражатися на найменшу небезпеку.

Найкраще для чищення буде тканина або пензлик для фарби/макіяжу. Так ви вже поверхнево приберете зайвий пил, що накопичується в розетках і вимикачах. Цей перший крок важливий перед початком глибокого очищення. Далі скористайтеся інгредієнтами, які є на кожній кухні.

1. Картопляний метод

На перший погляд, чистити вимикачі картоплею може здатися дивним. Проте цей коренеплід ефективно подолає жовтизну, жир та бруд завдяки крохмалю.

Просто розріжте картоплину навпіл і потріть нею все забруднене місце. Після цього очистьте все злегка вологою ганчіркою. Попередньо треба відключити електропостачання.

Як відбілити пожовтілий пластик вимикача та розетки

2. Харчова сода

Харчова сода – справжній чемпіон з видалення плям, бруду та відбілювання поверхні. Насипте порошок у склянку з декількома краплями води, поки не отримаєте густу пасту (не рідку). При вимкненому живленні нанесіть його на всю область розетки або вимикача та обережно потріть губкою. Потім протріть чистим рушником, щоб добре відполірувати поверхню. Будьте обережні, щоб харчова сода не потрапляла в отвори розетки.

3. Білий оцет

Завдяки очищувальним, знежирюючим і дезінфікуючим властивостям білий оцет також є ідеальним природним засобом для відбілювання ваших розеток і вимикачів. Проте користуйтеся ним обережно – після відключення живлення потрібно відкрутити, розібрати і від'єднати пластини. Потім замочіть їх у воді з оцтом приблизно на 1 годину. Після закінчення цього часу висушіть їх і знову збирайте.

Читайте також: Прибрати неприємний запах з пилососа допоможе те, що є у кожному домі: як це працює

4. Рідина для зняття лаку або ацетон

Дуже хорошим засобом від забруднень та жовтих плям є ацетон або рідина для зняття лаку. Застосування просте: як і будь-яку іншу рідину, нанесіть засіб для зняття лаку на м’яку тканину з мікрофібри, щоб очистити забруднений вимикач. З іншого боку, намагайтеся якомога більше не розбризкувати ацетон на вимикачі і не просочувати ним тканину.

Читайте також: Забудете про бактерії: як чистити і дезінфікувати унітаз часником

Нагадаємо, що пральна машина – один з найважливіших побутових приладів у домі. Щоб вона довго служила, важливо вчасно та якісно її очищувати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!