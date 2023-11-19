"Настав час мобілізовувати 18-20 річних студентів, а не дідів": Командир 3 ОШБр заявив, що підхід до мобілізації мають змінити

Боєць 3 ОШБр Петро Горбатенко, відомий під псевдонімом "Ролло" висловив свою позицію щодо потреби розширення мобілізації в Україні, закликаючи включити до неї 18-20-річних громадян.

У ході ефіру з Наталією Мосейчук на Youtube Горбатенко висловив своє переконання, що час мобілізувати молодь для армійської служби.

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"Нам потрібно мобілізуватися ширше... Нам потрібно мобілізувати 20-річних і 18-річних. Наступив час мобілізовувати 18-20 річних студентів, а не дідів", – заявив командир штурмового батальйону 3 ОШБр.

Горбатенко вибачився, якщо його слова кого-небудь образили, зауваживши, що його думка полягає в тому, що старші бійці, особливо ті, хто вже за 50, можуть мати проблеми з виконанням бойових завдань через хвороби, набуті протягом життя.

"В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки", – пояснив Ролло.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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