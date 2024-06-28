Після 16 липня блокпости ТЦК можуть бути прямо на вулицях: що відомо

В Україні всі військовозобов’язані мусять оновити дані до 16 липня. Це можна зробити у ТЦК, ЦНАПі, або через додаток "Резерв+".

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський та адвокатка Катерина Аніщенко розповіли ТСН.ua, яких змін варто очікувати після 16 липня.

"Відповідно якщо громадяни України не виконають вимоги закону, то це буде суто суб’єктивне небажання виконати те, що законодавець закріпив. Будуть наступати негативні юридичні наслідки. Порушники будуть обмежені в праві керуванням транспортом, будуть притягатися до адміністративної відповідальності. Думаю, що розміри штрафу за невиконання вимог закону будуть спонукати громадян виконувати їх", – зазначив Веніславський.

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Своєю чергою адвокатка Аніщенко про можливі сценарії, які чекають на порушників, зазначила, що буде офіційне направлення повістки на відому адресу реєстрації. Відповідно буде безліч судових справ щодо притягнення таких порушників до відповідальності.

"Якщо ж ми будемо говорити про фізичну зупинку військовозобов’язаних громадян, то я не виключаю, що буде здійснено примусовий супровід з метою поставити особу на військовий облік. А ті, хто перебуває в розшуку – відносно таких осіб поліція має право вчинити адміністративне затримання, тобто примусово доправляти до ТЦК, де їх примусово ставитимуть на військовий облік", – додала вона.

Окрім цього, після 16 липня дії ТЦК та поліції можуть бути більш жорсткими.

"Вважаю, що великі міста та райони будуть поділені по територіях, де працюватимуть ТЦК. Відповідно, з урахуванням нових змін, вручати повістки та перевіряти наявність військово-облікових документів матимуть право і працівники ТЦК. Вважаю, що працівникам ТЦК повністю "розв’яжуть руки", буде здійснюватися відеофіксація цього процесу. Ми читатимемо новини про те, що блокпости будуть встановлювати на вулицях, у містах тощо", – попередила вона.

UAportal писав, які документи необхідні для оновлення даних у ТЦК чи ЦНАП.

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